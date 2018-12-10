2018-12-10T10:56:14+03:00
Происшествия

В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу

Подростка экстренно доставили в клинику с тяжелым отравлением
Петр КИБЕР
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В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу.В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Очередной случай отравления несовершеннолетних расследует петербургская полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства, при которых 15-летняя жительница Васильевского острова оказалась на больничной койке с острым отравлением медикаментами.

- Пациентку доставили в детскую больницу имени Филатова около 22:00 9 декабря из квартиры одного из домов на улице Беринга, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Медики, которые промыли желудок девушке, определили, что она проглотила около 50 таблеток противосудорожного препарата. Сейчас состояние 15-летней больной остается тяжелым. По имеющейся информации, подросток является инвалидом детства и страдает слабоумием.

Что послужило причиной для приема явно завышенной дозы лекарств – пока неизвестно. Также полицейским предстоит выяснить, куда смотрели родители девушки, зная о ее непростом состоянии.

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