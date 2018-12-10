2018-12-10T10:56:14+03:00
Происшествия

В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу

Подростка экстренно доставили в клинику с тяжелым отравлением
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу.В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Очередной случай отравления несовершеннолетних расследует петербургская полиция. Стражи порядка выясняют обстоятельства, при которых 15-летняя жительница Васильевского острова оказалась на больничной койке с острым отравлением медикаментами.

- Пациентку доставили в детскую больницу имени Филатова около 22:00 9 декабря из квартиры одного из домов на улице Беринга, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Медики, которые промыли желудок девушке, определили, что она проглотила около 50 таблеток противосудорожного препарата. Сейчас состояние 15-летней больной остается тяжелым. По имеющейся информации, подросток является инвалидом детства и страдает слабоумием.

Что послужило причиной для приема явно завышенной дозы лекарств – пока неизвестно. Также полицейским предстоит выяснить, куда смотрели родители девушки, зная о ее непростом состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку
В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной
Беглов поздравил Темирканова с 80-летним юбилеем
Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла
На Гражданском проспекте из-за прорыва трубы тротуары и дороги залило кипятком
В Пушкине водитель утопил «Хендай Солярис» в канале Малый каскад и сбежал, бросив машину
Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково
Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом»
Прогноз погоды на 10 декабря в Петербурге: Рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге появилась скульптура против арестов музыкантов и отмены концертов