Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла
Плановые ремонтные работы на теплосетях доставят небольшие неудобства жителям Выборгского района Петербурга. Сразу несколько жилых домов 10 декабря останутся без тепла почти на весь день.
- Работы будут проведены при условии, что температура воздуха не опустится ниже минус 5 градусов, - сообщает пресс-служба компании «Теплоэнергокомплекс Санкт-Петербурга» («ТЭК СПб»).
Но учитывая прогноз синоптиков, которые обещают около ноля в начале рабочей недели, то вряд ли что-то помешает коммунальным службам взяться за инструменты. Впрочем, терпеть петербуржцам придется недолго.
По информации «ТЭК СПб», по адресам: улица Сикейроса дом 6 корпус 2 и проспект Энгельса 111/1 тепла не будет до 14:00, а на Композиторов 7 и 9, а также Хошимина 6 корпус 1 батареи обещают включить к десяти часам вечера понедельника.