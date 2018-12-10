2018-12-10T11:50:56+03:00
Общество

Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла

Батареи похолодают в домах на улицах Сикейроса и Хошимина, а также проспектах Энгельса и Композиторов
Петр КИБЕР
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Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла.Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла.Фото: Елизавета ПЛАТОНОВА
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Плановые ремонтные работы на теплосетях доставят небольшие неудобства жителям Выборгского района Петербурга. Сразу несколько жилых домов 10 декабря останутся без тепла почти на весь день.

- Работы будут проведены при условии, что температура воздуха не опустится ниже минус 5 градусов, - сообщает пресс-служба компании «Теплоэнергокомплекс Санкт-Петербурга» («ТЭК СПб»).

Но учитывая прогноз синоптиков, которые обещают около ноля в начале рабочей недели, то вряд ли что-то помешает коммунальным службам взяться за инструменты. Впрочем, терпеть петербуржцам придется недолго.

По информации «ТЭК СПб», по адресам: улица Сикейроса дом 6 корпус 2 и проспект Энгельса 111/1 тепла не будет до 14:00, а на Композиторов 7 и 9, а также Хошимина 6 корпус 1 батареи обещают включить к десяти часам вечера понедельника.

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