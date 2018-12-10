2018-12-10T12:43:48+03:00
Звезды

Беглов поздравил Темирканова с 80-летним юбилеем

10 декабря почетный гражданин Петербурга празднует свой день рождения
Петр КИБЕР
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Юрий Темирканов и пианист Денис Мацуев (справа).Юрий Темирканов и пианист Денис Мацуев (справа).Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня, 10 декабря, исполняется 80 лет со дня рождения дирижера, народного артиста СССР, художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича и почетного гражданина Северной столицы Юрия Темирканова. С юбилеем его поздравил и глава города на Неве Александр Беглов.

- Ваш дирижерский стиль – это гармоничное сочетание уникального мироощущения и профессионального мастерства, щедрой эмоциональности и самоотверженного труда, - приводит слова врио губернатора пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, Юрий Темирканов - не просто талантливый дирижер. Он внес огромный вклад в развитие искусства и культуры, в том числе петербургской.

Глава города пожелал юбиляру здоровья, еще больших творческих успехов и неисчерпаемой энергии для работы. А чуть ранее именинника поздравил и президент страны Владимир Путин.

Напомним, что Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. В возрасте 15 лет он поступил в музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а через 30 с лишним лет возглавил филармонию имени Шостаковича. С 1988 года Темирканов является ее бессменным руководителем.

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