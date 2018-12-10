2018-12-10T13:14:13+03:00
Происшествия

В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной

Производством зелья занимался приезжий из Кемеровской области
Петр КИБЕР
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В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной.В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Петербургские полицейские, совместно с коллегами из Ленинградской области пресекли деятельность нарколаборатории, где занимались изготовлением синтетических наркотиков и выращиванием конопли.

- В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 12 кг марихуаны и около 40 килограммов метадона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Само производство было расположено в селе Копорье Ломоносовского района Ленинградской области, где под лабораторию отвели отдельное здание. В помещение приехавшие с визитом полицейские обнаружили и 100 килограммов сырья для изготовления наркотиков.

Самим «бароном» оказался 49-летний уроженец Кемеровской области, проживавший в Петербурге. У него в квартире на Выборгском шоссе тоже нашлись наркотики – 4 килограмма кокаина и 1,5 кило марихуаны. А также семена конопли и прочие необходимые для «работы» приспособления. До суда мужчина останется под арестом.

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