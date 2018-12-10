Служба занятости назвала вакантные и самые желанные должности в Петербурге

10 Дек. 14:22 2018-12-10T14:22:24+03:00

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Каждый, кто хоть раз искал работу знает, насколько это непростое дело. Через пару месяцев соискатели готовы соглашаться почти на любые должности, но не везде их ждут работодатели. В петербургской службе занятости рассказали о самых желанных вакансиях и имеющихся на рынке труда местах.

- Чаще всего работу ищут различного рода специалисты, бухгалтеры, водители, менеджеры, инженеры, - сообщает пресс-служба городского Центра занятости населения.

Нередки и соискатели с профессиями экономиста, кладовщика, диспетчера, медсестры, врача, учителя, воспитателя и делопроизводителя.

При этом совпадения по ищущим работу специалистам и имеющимся в базе вакансиям бывают далеко не всегда. На данный момент петербургским компаниям и организациям необходимы инженеры, программисты, менеджеры различных направлений, полицейские, врачи и средний медицинский персонал. Таким соискателям проще всего получить работу.

Впрочем, опытного и квалифицированного человека всегда готовы «оторвать с руками». Но и временно не занятым горожанам не стоит отчаиваться – вакантные места, пусть и не всегда по профессии, есть в базе «биржи труда», вопрос заключается лишь в размере заработной платы.

По данным «Петростата», ее средний размер в Петербурге перевалил за 57 тысяч рублей, однако на такие деньги может рассчитывать далеко не каждый, зато в базе данных Службы занятости полно вакансий с доходом от 10-12 тысяч рублей, на которые соискатели идти не хотят.