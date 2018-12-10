2018-12-10T14:23:01+03:00
Общество

Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»

Газопровод будет построен через заповедник «Кургальский» в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Петербургский Московский районный суд отклонил иск организации «Гринпис» в отношении Nord Stream 2 AG. В заявлении защитники природы потребовали запретить строительство газопровода «Северный поток-2» через территорию природного заказника «Кургальский».

- В иске «Совет Гринпис» просил суд запретить строить газопровод через заказник траншейным способом. Организация утверждает, что во время этих работ на протяжении 3,7 километров будет полностью вырублен лес, уничтожен земляной покров, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также защитники природы боятся, что строительство газопровода станет губительным для местной флоры и фауны, которая занесена в Красную книгу России и Ленобласти. Кроме того, «Гринпис» утверждает, что это все теоретически может нарушить права неких людей на благоприятную окружающую среду.

Несмотря на все эти доводы, суд счел их недостаточными и отказал в удовлетворении иска. Строительство «Северного потока-2» будет проходить по плану.

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