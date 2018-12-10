2018-12-10T14:23:01+03:00
Общество

Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»

Газопровод будет построен через заповедник «Кургальский» в Ленобласти
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Петербургский Московский районный суд отклонил иск организации «Гринпис» в отношении Nord Stream 2 AG. В заявлении защитники природы потребовали запретить строительство газопровода «Северный поток-2» через территорию природного заказника «Кургальский».

- В иске «Совет Гринпис» просил суд запретить строить газопровод через заказник траншейным способом. Организация утверждает, что во время этих работ на протяжении 3,7 километров будет полностью вырублен лес, уничтожен земляной покров, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также защитники природы боятся, что строительство газопровода станет губительным для местной флоры и фауны, которая занесена в Красную книгу России и Ленобласти. Кроме того, «Гринпис» утверждает, что это все теоретически может нарушить права неких людей на благоприятную окружающую среду.

Несмотря на все эти доводы, суд счел их недостаточными и отказал в удовлетворении иска. Строительство «Северного потока-2» будет проходить по плану.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из дома
Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку Петербурга
Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в поножовщине на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Петербуржцы отметят Новый год с огоньком на фестивале «Рождественская звезда»
Жительница Ленобласти вышла в полуфинал шоу «Танцы»
Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦ
Виталий Милонов: «В Исаакиевском соборе губернатор должен приносить присягу»
Замначальника отдела службы приставов заводила ложные дела, чтобы повысить свои показатели
Милонов выступил миротворцем в конфликте вокруг передачи Исаакия РПЦ
На овощебазе в Купчино нашли повешенного в кабине своего грузовика дальнобойщика из Казахстана
Служба занятости назвала вакантные и самые желанные должности в Петербурге
На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку
В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной
Беглов поздравил Темирканова с 80-летним юбилеем
Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла
На Гражданском проспекте из-за прорыва трубы тротуары и дороги залило кипятком
В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу
В Пушкине водитель утопил «Хендай Солярис» в канале Малый каскад и сбежал, бросив машину
Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково
Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом»
Прогноз погоды на 10 декабря в Петербурге: Рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге появилась скульптура против арестов музыкантов и отмены концертов