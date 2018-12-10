2018-12-10T14:38:05+03:00
Происшествия

На овощебазе в Купчино нашли повешенного в кабине своего грузовика дальнобойщика из Казахстана

Труп мужчины обнаружили складские работники
Петр КИБЕР
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На овощебазе в Купчино нашли повешенного в кабине своего грузовика дальнобойщика из Казахстана.На овощебазе в Купчино нашли повешенного в кабине своего грузовика дальнобойщика из Казахстана.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Полиция Петербурга расследует странную смерть водителя-дальнобойщика из Казахстана, чье тело было найдено днем 9 декабря на Софийской овощебазе в Купчино. Мертвый мужчина висел в петле в кабине своего грузовика.

- Шнур от куртки был привязан к ручке люка кабины автомобиля Mercedes-Benz Actros, - пишут «Невские новости».

Известно, что труп около 16:00 в воскресенье обнаружили сотрудники овощебазы в Купчино, которые обратили внимание на стоящий на одном месте грузовик. Они же вызвали полицию.

Приехавшие на место ЧП стражи порядка осмотрели тело и, после всех формальностей, отправили его в морг. По предварительной информации, следов насилия на трупе обнаружено не было.

Про погибшего известно, что 4 декабря он привез в Петербург груз репчатого лука. Пока причины произошедшего остаются невыясненными.

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