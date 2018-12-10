2018-12-10T16:02:59+03:00
Общество

Милонов выступил миротворцем в конфликте вокруг передачи Исаакия РПЦ

Депутат Госдумы считает, что этот вопрос должен решаться за столом переговоров без политики
Лилия КОЗЛОВА
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Милонов выступил миротворцем в конфликте вокруг передачи Исаакия РПЦМилонов выступил миротворцем в конфликте вокруг передачи Исаакия РПЦФото: Евгения ГУСЕВА
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КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Обсуждаем последствия возможной передачи Исаакиевского собора

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Депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов заявил, что конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви не актуален, такую возможность должны обсуждать все заинтересованные стороны, за столом переговоров. Причем, без политики. Такое мнение государственный деятель высказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Для людей, которые ценят мир в обществе, а не пытаются заявить о своём существовании, очень важно избегать гражданских конфликтов, - поясняет Милонов.

Депутат считает, что вопрос о передаче бывшего главного кафедрального собора Российской империи намеренно поднимается на поверхность на общественное обсуждение, чтобы обратить внимание на либеральное политическое меньшинство, которое не выражает мнения народа.

- Русская Православная Церковь не актуализировала этот вопрос. Никто из иерархов РПЦ в последние полгода-год этот вопрос не поднимал! Этот вопрос поднимают политические карлики, цель которых - напомнить о своем существовании, - утверждает Виталий Милонов.

По мнению Милонова, вопрос передачи Исаакия вообще не стоит поднимать ближайшие годы. А в это время РПЦ и правительству города необходимо заключить договор о совместном использовании собора. Любоваться чудом Монферрана нужно без платных входных билетов.

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