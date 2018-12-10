2018-12-10T14:58:30+03:00
Происшествия

Замначальника отдела службы приставов заводила ложные дела, чтобы повысить свои показатели

Женщина получила год условно и два года ограничения работы на госслужбе
Петр КИБЕР
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Замначальника службы приставов заводила ложные дела, чтобы повысить свои показатели.Замначальника службы приставов заводила ложные дела, чтобы повысить свои показатели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Что только не делают некоторые люди, чтобы выслужиться перед начальством. И чай приносят и кофе варят и глупым шуткам смеются и липовые дела «клепают». В последнем и была замечена уже бывший заместитель начальника Куйбышевского отдела судебных приставов Центрального района Санкт-Петербурга Марина Яковлева, которая повышала показатели отдела оригинальным способом.

- Суд установил, что в период с 1 января по 10 апреля 2018 года обвиняемая подделала документы в отношении девяти человек, которых привлекли к административной ответственности, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи выяснили, что женщина сама выписала постановления от, якобы, мирового судьи, объяснения «должников», а после подала рапорты по всем эпизодам. Но шалостями дело не закончилось и позднее Яковлева вынесла постановления о возбуждении уже уголовных дел в отношении 9 человек. «Красивая» отчетность ушла в главк Информационного центра.

Обман вскрылся при проверке. Женщина раскаялась, однако суд был мягок и назначил преступнице, подставившей под уголовную статью 9 человек всего год условно. Еще два года Марина Яковлева не сможет занимать должности на госслужбе, а потом – кто знает. Вакансии в органах еще есть.

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