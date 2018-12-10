Виталий Милонов: «В Исаакиевском соборе губернатор должен приносить присягу»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-10T16:02:36+03:00

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КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Обсуждаем последствия возможной передачи Исаакиевского собора 00:00 00:00

В теории в будущем каждый новый губернатор Петербурга может приносить присягу при вступлении в должность градоначальника в стенах Исаакиевского собора, как главного символа города. Такую инициативу высказал депутат Государственной Думы России Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге». На данный момент инаугурация губернатора Северной столицы проходит в Мариинском дворце.

- Я считаю, что в Иссакиевском соборе должен приносить присягу губернатор, - говорит Милонов. - В стране, где большинство населения — православные, это было бы не плохо. Это была бы красивая церемония! Несмотря на то, что вступление градоначальника в должность — светское мероприятие, но все нормальные люди придут туда: и иудеи, и мусульмане, не на стадионе же устраивать инаугурацию!

Эту же идею поддержал и протоиерей Всеволод Чаплин, который считает, что кроме богослужения в храме вполне возможно проведение государственных церемоний:

- Я был бы рад, если бы глава государства вступал в должность в храме, чтобы совершалась особая молитва и клятва на Библии!

Представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский отметил, что для проведения инаугураций в Исаакие нет никакой исторической основы, тем не менее, считает, что такое вполне возможно в будущем.

- Согласно Конституции у нас Церковь отделена от государства. Но с точки зрения того, что творится сегодня, я ни чему не удивляюсь, - заявил Арцишевский.

Кроме того, напомним, что летом 2017 года новый директор Исаакия Юрий Мудров заявил, что в соборе вполне могут проходить обряды венчания. Однако доступно это станет не для всех, так как стены храма не резиновые.