2018-12-10T16:02:07+03:00
Общество

Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦ

Максимум, в храме начнут проводить значимые торжественные богослужения
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦПетербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦФото: Олег КУЗЕНКОВ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Обсуждаем последствия возможной передачи Исаакиевского собора

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Даже если Исаакиевский собор станет главным храмом страны, это не заставит Московскую патриархию перебраться в Санкт-Петербург. Такое мнение высказали священнослужители в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Я не думаю, что, пока столица находится в Москве, патриаршая основная резиденция куда-нибудь переедет. Москва всегда была резиденцией патриархов, но если храм будет возвращен, то это будет один из главных соборов Церкви, - заявил протоиерей Всеволод Чаплин.

Также он отметил, что в Петербурге и сейчас часто проводятся патриаршие богослужения, заседания Синода, церковные торжества. В случае, если Исаакий передадут Русской Православной Церкви, то в его стенах могут начать проводить значимые богослужения, но не основные.

Такое же мнение высказал и диакон Андрей Кураев.

- Собор будет Патриаршим, напрямую подчиняться Патриарху, но это никак не повлечёт за собой переезд Патриархии.

Сейчас вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ стоит в обществе довольно остро. Однако как ранее заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, эта дискуссия создается искусственно, а реальные действия не будут предприниматься ближайшие годы.

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