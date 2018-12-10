2018-12-10T16:02:07+03:00
Общество

Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦ

Максимум, в храме начнут проводить значимые торжественные богослужения
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦПетербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦФото: Олег КУЗЕНКОВ
Изменить размер текста:

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Обсуждаем последствия возможной передачи Исаакиевского собора

00:00
00:00

Даже если Исаакиевский собор станет главным храмом страны, это не заставит Московскую патриархию перебраться в Санкт-Петербург. Такое мнение высказали священнослужители в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Я не думаю, что, пока столица находится в Москве, патриаршая основная резиденция куда-нибудь переедет. Москва всегда была резиденцией патриархов, но если храм будет возвращен, то это будет один из главных соборов Церкви, - заявил протоиерей Всеволод Чаплин.

Также он отметил, что в Петербурге и сейчас часто проводятся патриаршие богослужения, заседания Синода, церковные торжества. В случае, если Исаакий передадут Русской Православной Церкви, то в его стенах могут начать проводить значимые богослужения, но не основные.

Такое же мнение высказал и диакон Андрей Кураев.

- Собор будет Патриаршим, напрямую подчиняться Патриарху, но это никак не повлечёт за собой переезд Патриархии.

Сейчас вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ стоит в обществе довольно остро. Однако как ранее заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, эта дискуссия создается искусственно, а реальные действия не будут предприниматься ближайшие годы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из дома
Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку Петербурга
Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в поножовщине на антарктической станции «Беллинсгаузен»
Петербуржцы отметят Новый год с огоньком на фестивале «Рождественская звезда»
Жительница Ленобласти вышла в полуфинал шоу «Танцы»
Виталий Милонов: «В Исаакиевском соборе губернатор должен приносить присягу»
Замначальника отдела службы приставов заводила ложные дела, чтобы повысить свои показатели
Милонов выступил миротворцем в конфликте вокруг передачи Исаакия РПЦ
На овощебазе в Купчино нашли повешенного в кабине своего грузовика дальнобойщика из Казахстана
Петербургский суд отказал «Гринпис» в иске против строительства «Северного потока-2»
Служба занятости назвала вакантные и самые желанные должности в Петербурге
На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку
В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной
Беглов поздравил Темирканова с 80-летним юбилеем
Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла
На Гражданском проспекте из-за прорыва трубы тротуары и дороги залило кипятком
В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу
В Пушкине водитель утопил «Хендай Солярис» в канале Малый каскад и сбежал, бросив машину
Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково
Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом»
Прогноз погоды на 10 декабря в Петербурге: Рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге появилась скульптура против арестов музыкантов и отмены концертов