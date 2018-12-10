10 Дек. 15:54 2018-12-10T16:02:07+03:00

Петербург не станет центром патриархии даже после отдачи Исаакиевского собора РПЦ Фото: Олег КУЗЕНКОВ

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КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Обсуждаем последствия возможной передачи Исаакиевского собора 00:00 00:00

Даже если Исаакиевский собор станет главным храмом страны, это не заставит Московскую патриархию перебраться в Санкт-Петербург. Такое мнение высказали священнослужители в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Я не думаю, что, пока столица находится в Москве, патриаршая основная резиденция куда-нибудь переедет. Москва всегда была резиденцией патриархов, но если храм будет возвращен, то это будет один из главных соборов Церкви, - заявил протоиерей Всеволод Чаплин.

Также он отметил, что в Петербурге и сейчас часто проводятся патриаршие богослужения, заседания Синода, церковные торжества. В случае, если Исаакий передадут Русской Православной Церкви, то в его стенах могут начать проводить значимые богослужения, но не основные.

Такое же мнение высказал и диакон Андрей Кураев.

- Собор будет Патриаршим, напрямую подчиняться Патриарху, но это никак не повлечёт за собой переезд Патриархии.

Сейчас вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ стоит в обществе довольно остро. Однако как ранее заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, эта дискуссия создается искусственно, а реальные действия не будут предприниматься ближайшие годы.