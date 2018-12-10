2018-12-10T16:05:14+03:00
Звезды

Жительница Ленобласти вышла в полуфинал шоу «Танцы»

На шаг ближе к победе стала Валерия Бабаян из Соснового Бора
Петр КИБЕР
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Жительница Ленобласти вышла в полуфинал шоу «Танцы». Фото: vk.com/tnt_danceЖительница Ленобласти вышла в полуфинал шоу «Танцы». Фото: vk.com/tnt_dance
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Большой успех для маленького города - жительница областного Соснового Бора Лера Бабаян стала одной из полуфиналисток шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Девушка, выступавшая вместе с Никитой Бончинче из Одессы, смогла пробиться в следующий этап конкурса.

По итогам номера, которые ребята показали под композицию Светланы Лободы «Суперзвезда», молодую танцовщицу из Ленинградской области все судьи пригласили в полуфинал, отметив, что девушка сильно прибавила с момента появления в конкурсе.

Теперь судьбу Валерии должны решить зрители, которые своими голосами могут сразу отправить танцовщицу в финал шоу. Сказать свое «за» можно на официальном сайт проекта.

Напомним, что Лера находится в команде Татьяны Денисовой, а кроме нее в борьбе за главный приз - три миллиона рублей борются еще участники из команд Мигеля и Егора Дружинина. Финал пятого сезона шоу «Танцы» пройдет ближе к Новому году, как было заведено ранее.

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