10 Дек. 16:22 2018-12-10T18:20:27+03:00

Фейерверки, огненные и световые представления - все это можно будет увидеть на Фестивале «Рождественская звезда 2019» в Петербурге

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Январь в Петербурге начнется с самых ярких и разнообразных мероприятий, посвященных одним из главных праздников в году. После новогодних гуляний 7 и 8 числа на Стрелке Васильевского острова пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда 2019», который уже во второй раз будет удивлять и радовать жителей и гостей Петербурга.

- В этом году огненный фестиваль выйдет на международный уровень, так как в нем примут участие пиротехники из Эстонии, - сообщает пресс-служба мероприятия.

Два дня подряд с 19:00 до 21:00 в небе над городом разольются краски искрящихся залпов, которые создадут ощущение настоящего рождественского волшебства. Специально для того, чтобы всем посетителям пиротехнического шоу было удобно наблюдать за красотой, залпы будут осуществляться с разных точек.

В перерывах между фейерверками зрителей ожидает выступления театров огня, лазерное и световое шоу, а также соревнования факиров по укрощению пламени. Мастера 3D графики оживят традиционные рождественские истории, тайны затерянной Атлантиды, Щелкунчика и птицу Феникса, возродившуюся из пепла. Также в режиме онлайн все желающие смогут понаблюдать, как петербургские художники совместно с VR-дизайнерами раскрасят фасад здания Биржи.

Завершится рождественский фестиваль грандиозным фейерверком. В 21:00 небо, дома и вода в реках города озарится самыми яркими цветами. Стать свидетелем такого события намного приятнее, чем просто сидеть дома.