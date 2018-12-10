Суд Петербурга продлил домашний арест обвиняемому в поножовщине на антарктической станции «Беллинсгаузен»

10 Дек. 16:32 2018-12-10T16:32:52+03:00

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Василеостровский районный суд Петербурга продлил домашний арест Сергею С., который в октябре 2018 года повздорил со своим коллегой на антарктической станции «Белинсгаузен» и ударил оппонента ножом в грудь.

- Мера пресечения будет действовать вплоть до 9 января 2019 года. Обвиняемый против решения суда не возражал, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что конфликт между двумя полярниками возник в столовой антарктической станции «Беллинсгаузен». Согласно материалам дела, 9 октября 2018 года Сергей С., в результате внезапной ссоры, нанес ножевой ранение Олегу Б. Пострадавшего вертолетом доставили в госпиталь в Чили, где врачи спасли ему жизнь.

В начале ноября раненый вернулся в Петербург, а чуть раньше в Пулково задержали и нападавшего. После непродолжительных разбирательств, суд оставил его под домашним арестом.

Стоит сказать, что коллеги прошли четыре многомесячных экспедиции вместе, а причиной ссоры, по некоторым данным, стала…литература. Олег, якобы, рассказывал Сергею концовки книг, которые тот читал. В Научно исследовательском институте Арктики и Антарктики не подтвердили историю, но заверили, что такой инцидент у них произошел впервые за 60 с лишним лет.