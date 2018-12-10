2018-12-10T16:48:28+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку Петербурга

Новогоднюю красавицу украсят шарами, игрушками и яркими огнями
Лилия КОЗЛОВА
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Праздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку ПетербургаПраздник к нам приходит: на Дворцовой площади устанавливают главную елку ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге на самой центральной Дворцовой площади города уже начали монтировать главную елку Северной столицы. В Новогоднюю ночь вокруг нее соберутся тысячи людей, чтобы под бой курантов поздравить друг друга с наступлением 2019-го года и посмотреть на праздничный салют.

В 2016-м году было принято решение устанавливать не настоящую, а искусственную ель. Во-первых, жалко срубать в лесах многометровые деревья каждый год, во-вторых, несмотря на то, что эта елка не настоящая, она не менее красива и рассчитана на многоразовое использование.

- Традиционно главная елка Петербурга устанавливается на Дворцовой площади, рядом с Триумфальной аркой Главного штаба, - передает с места событий корреспондент «КП-Петербург».

Сейчас работы выполнены лишь на треть: установлен мощный каркас, который способен выдерживать даже сильные порывы ветра, а также постепенно рабочие монтируют зеленые пушистые ветви. Буквально через несколько дней елка засверкает яркими красками игрушек, шаров и праздничных огней.

Елка на Дворцовой площади, разумеется, будет не единственной в Петербурге. Как ранее писала «КП», 66 новогодних красавиц появятся во всех районах города.

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