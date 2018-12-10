2018-12-10T17:19:04+03:00
Общество

Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из дома

Юная путешественница хотела отправиться из отчего дома к молодому человеку в Казань
Лилия КОЗЛОВА
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Аэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из домаАэропорт «Пулково» нашел без вести пропавшую девушку, сбежавшую из домаФото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Петербургских воздушных ворот нашла 17-летнюю жительницу Ленинградской области, которая находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Школьницу обнаружили в центральном терминале «Пулково», когда та пыталась покинуть город.

- Родителям и сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних было сразу же доложена информация о местонахождении девушки. Также полицейские узнали, по каким причинам 17-летняя решила улететь из Петербурга, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Оказалось, что у школьницы не складывались отношения с родителями, из-за чего она решила уехать. Отправиться она собиралась к молодому человеку в Казань, с которым она познакомилась в интернете. Поездка была не спонтанной, а заранее спланированной. Вообще, как это и бывает в подростковом возрасте, девушка своим уходом хотела привлечь внимание близких. Это ей удалось.

Школьница также привлекла внимание и сотрудников по делам несовершеннолетних к своей семье. Со всеми ее членами была проведена профилактическая беседа, а на мать путешественницы составлен административный протокол.

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