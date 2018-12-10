Новогодние гирлянды повесили вверх ногами на Васильевском острове

10 Дек. 18:25 2018-12-10T18:25:01+03:00

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Северная столица последние недели постоянно преображается накануне новогодних праздников. К середине декабря все улицы уже должны пестреть яркими огнями и создавать настроение горожанами и гостям Петербурга. В быстром темпе над дорогами, на мостах и домах появляются украшения. Однако муниципальные работники на Васильевском острове настолько сильно спешили создать праздничное настроение, что даже повесили гирлянду на ограду Шкиперского сада на Среднем проспекте вверх ногами.

- Ну, 10 лет висело правильно, пора креативную нотку внести, - шутят местные жители в социальных сетях.

Если приглядеться к снимкам, которые появляются в интернете, то можно увидеть на синей гирлянде очертания разведенного Дворцового моста, Петропавловскую крепость и грифонов. Однако для этого надо повернуть голову так, чтобы смотреть на праздничные огоньки вверх тормашками.

Несмотря на такую явную оплошность монтеров, петербуржцы ни капли не расстроились и не разозлились. Наоборот, большинство с весельем восприняли такие перемены. Надеемся, что местная администрация обратит на «перевертыши» внимание и в скором времени гирлянда будет висеть правильно.