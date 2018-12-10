Средний чек на «коммуналку» за месяц в Петербурге вырос на 10%

СЕГОДНЯ 19:36 2018-12-10T19:37:13+03:00

Средний чек за ЖКХ за месяц в Петербурге вырос на 10% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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С начала отопительного сезона в Петербурге, средний счет на коммунальные услуги в городе, разумеется, вырос. Сегодня, 10 декабря, на пресс-конференции комитета по итогам года стало известно, что размер оплаты в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 10 процентов.

- Средний счет за ЖКУ в декабре 2018 года составил 4220 рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, - говорится на портале жилищного комитета Петербурга.

Надо отметить, что в 2017-м году рост платежей с ноября по декабрь составил 13 процентов. Поэтому в 2018-м увеличение среднего счета оказалось в процентном соотношении меньше. Кроме того, самый большой квиток, который пришел жителю Петербурга за декабрь этого года составил 152 тысячи рублей.

Также на пресс-конференции председатель жилищного комитета Василий Осипов огласил размер задолженности управляющих организаций перед поставщиками услуг. На начало ноября она оставляет почти 11,5 миллионов рублей.