2018-12-10T20:06:57+03:00
Общество

Набережную реки Мойки отреставрируют в Петербурге

Последний раз набережную ремонтировали в 1952 году
Лилия КОЗЛОВА
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Набережную реки Мойки отреставрируют в ПетербургеНабережную реки Мойки отреставрируют в ПетербургеФото: Александр ГЛУЗ
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Набережную левого берега реки Мойки в Петербурге отреставрируют. В связи с этим, на какое-то время о прогулках вдоль водоема петербуржцам и гостям города придется забыть. Однако сделать это необходимо, так как последний раз ремонт объекта культурного наследия проводился в 1952-м году.

- Участок в 40 метров, на котором будут проводиться ремонтные работы, расположен между Большим и Малым Конюшенными мостами по левому берегу рядом со зданием Конюшенного ведомства, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, которая дала разрешение на реставрацию после изучения сметы.

Вдоль берега планируется усилить подпорную стенку, заменив деревянные сваи на буронабивные. Также восстановят гранитные камни облицовки и исторической с помощью новой подпорной стенки, которая сделает набережную долговечной и позволит ей пользоваться, не опасаясь, что кто-то может упасть в воду.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт участка проезжей части набережной, тротуарных плит и реставрация архитектурного декора ограждения. Все ремонтные работы будут проводиться за счет бюджета Петербурга.

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