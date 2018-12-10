Набережную реки Мойки отреставрируют в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:06 2018-12-10T20:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Набережную левого берега реки Мойки в Петербурге отреставрируют. В связи с этим, на какое-то время о прогулках вдоль водоема петербуржцам и гостям города придется забыть. Однако сделать это необходимо, так как последний раз ремонт объекта культурного наследия проводился в 1952-м году.

- Участок в 40 метров, на котором будут проводиться ремонтные работы, расположен между Большим и Малым Конюшенными мостами по левому берегу рядом со зданием Конюшенного ведомства, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, которая дала разрешение на реставрацию после изучения сметы.

Вдоль берега планируется усилить подпорную стенку, заменив деревянные сваи на буронабивные. Также восстановят гранитные камни облицовки и исторической с помощью новой подпорной стенки, которая сделает набережную долговечной и позволит ей пользоваться, не опасаясь, что кто-то может упасть в воду.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт участка проезжей части набережной, тротуарных плит и реставрация архитектурного декора ограждения. Все ремонтные работы будут проводиться за счет бюджета Петербурга.