На станции метро «Фрунзенская» произошло задымление

СЕГОДНЯ 20:24 2018-12-10T20:24:36+03:00

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Пассажиры петербургского метрополитена жалуются на то, что на станции «Фрунзенская» весь вестибюль в дыму. Белую дымку захватывают и вагоны, которые двигаются по «синей ветке». Свидетели происшествия несколько запаниковали после того, как в поезде не сработала связь с машинистом.

- Причиной задымления стало короткое замыкание кабеля, которое произошло в тоннеле между станциями «Фрунзенская» и «Технологический институт», - сообщили в пресс-службе подземки.

Небольшое замыкание возгорания за собой не повлекло. В метрополитене убедили, что никаких серьезных последствий нет. Вентиляция работает в усиленном режиме, совсем скоро ничего от дыма на станции и на перегоне по «синей» ветке не останется. На движение поездов это небольшое ЧП тоже никак не повлияло.