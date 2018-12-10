2018-12-10T20:24:36+03:00
Происшествия

На станции метро «Фрунзенская» произошло задымление

Причиной стало короткое замыкание кабеля в тоннеле между станциями на «синей» ветке
Лилия КОЗЛОВА
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На станции метро «Фрунзенская» произошло задымление Фото: соцсетиНа станции метро «Фрунзенская» произошло задымление Фото: соцсети
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Пассажиры петербургского метрополитена жалуются на то, что на станции «Фрунзенская» весь вестибюль в дыму. Белую дымку захватывают и вагоны, которые двигаются по «синей ветке». Свидетели происшествия несколько запаниковали после того, как в поезде не сработала связь с машинистом.

- Причиной задымления стало короткое замыкание кабеля, которое произошло в тоннеле между станциями «Фрунзенская» и «Технологический институт», - сообщили в пресс-службе подземки.

Небольшое замыкание возгорания за собой не повлекло. В метрополитене убедили, что никаких серьезных последствий нет. Вентиляция работает в усиленном режиме, совсем скоро ничего от дыма на станции и на перегоне по «синей» ветке не останется. На движение поездов это небольшое ЧП тоже никак не повлияло.

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