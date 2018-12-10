Смертельное ДТП: «легковушка» на полной скорости врезалась в маршрутку в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:51 2018-12-10T20:51:13+03:00

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Страшная авария произошла в понедельник, 10 декабря, возле деревни Кипень на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. После лобового столкновения легковой машины с маршрутным автобусом, три человека оказались в больницы, а двое скончались.

- ДТП произошло около 16:50 возле дома 60 по Ропшинскому шоссе. За рулем иномарки «Рено Логан» находился мужчина 1974 года рождения. Вместе с ним в машине находились еще четыре пассажира: три женщины и 16-летняя девочка, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД России по Петербургу и области.

Водитель «Рено» ехал по дороге, но в какой-то момент не справился с управлением, машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где и произошла трагедия. «Лоб в лоб» иномарка врезалась в маршрутку № 650. От удара ни водитель, ни пассажиры ПАЗ не пострадали, а вот людям в «Рено Логан» не повезло.

Прибывшие на место происшествия медики забрали в больницу в тяжелом состоянии водителя «легковушки», 16-летнюю девушку и женщину, на вид которой 35 лет. Еще две пассажирки, возраст которых на данный момент уточняется, умерли на месте ДТП. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии и выясняет, что же стало причиной трагического происшествия.