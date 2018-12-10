Петербургский суд отклонил иск к «ВКонтакте» о разглашении личных данных

10 Дек. 21:07 2018-12-10T21:07:22+03:00

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Смольнинский районный суд Петербурга вернул исковое заявление руководителю штаба блогера Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к «ВКонтакте». Женщина требовала возместить ей моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей за разглашение ее личной информации полиции.

- Иск Чанышева подала 31 октября. 2 ноября заявление было оставлено без движения до 7 декабря, так как оно не соответствовало формальным требованиям гражданского процессуального кодекса, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После того, как исковое заявление было изменено в соответствии с нормой, оно поступило-таки в суд. Однако не все недостатки, которые были отмечены судом, были устранены. Потому было принято решение отклонить его.

В иске, который был направлен в Смольнинский суд, говорилось, что социальная сеть «ВКонтакте» пренебрегла своими обязанностями защищать персональные данные ее пользователей.