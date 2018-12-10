2018-12-10T21:25:25+03:00
Общество

Депутат ЗакСа Петербурга ищет молодых рэперов для государственного речитатива

Парламентарий Андрей Анохин заявил, что через рэп-культуру можно доносить идеи до молодежи
Лилия КОЗЛОВА
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Депутат ЗакСа Петербурга ищет рэперов для государственного речитатива Фото: архив "КП"Депутат ЗакСа Петербурга ищет рэперов для государственного речитатива Фото: архив "КП"
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В Петербурге депутат Законодательного Собрания решил, что раз рэп стал массовой культурой среди молодого поколения, то надо его использовать на полную катушку. Парламентарий Андрей Анохин заявил, что данную культуру не то что не стоит запрещать, а надо ее привлекать для того, чтобы доносить государственные идеи.

- Наконец-то у представителей органов федеральной государственной власти, призванной работать с молодёжью, появляется понимание, что через «рэп культуру» необходимо доносить государственные идеи и позиции молодежи России, - написал Анохин в социальной сети.

Также он прикрепил к посту три клипа, в которых сам читает на социально-государственные темы. Однако, как он посетовал, государству его рэп не нужен. По его мнению, причина в том, что ему бы быть «помоложе», тогда, мол, такое творчество стало бы актуальнее и услышано.

- Теперь государственный рэп пишу для себя. Кстати, начинаю кастинг молодых рэперов для моих государственных рэп-текстов, - добавил парламентарий.

Так что, все желающие молодые рэперы, которые хотят записывать песни, но с придумкой текстов имеют трудности, могут обратиться к депутату. У него есть для молодежи государственный рэп.

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