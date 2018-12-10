2018-12-10T22:25:55+03:00
Происшествия

В Петербурге мать простила медсестру, ударившую новорожденного малыша головой

Уже бывшая медработница возместила женщине ущерб
Елена МОЛОДКИНА
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Неаккуратная медсестра нанесла новорожденному младенцу тяжкий вред. Фото: Архив "КП"Неаккуратная медсестра нанесла новорожденному младенцу тяжкий вред. Фото: Архив "КП"
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Медсестра Детской городской больницы номер 17 Святителя Николая Чудотворца в июне 2018 года ударила новорожденного малыша о стенку кувеза. Вред, который она причинила малышу, расценили как тяжкий.

И в отношении медицинского работника возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Женщину также привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, подсудимая свою вину признала, принесла матери пострадавшего ребенка извинения и возместила ущерб.

- В связи с этим потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, - говорится на официальном сайте прокуратуры.

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