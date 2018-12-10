2018-12-10T23:59:36+03:00
Происшествия

Из пожара в жилом доме под Гатчиной спасли 10 человек

Людей эвакуировали по маршевой лестнице
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуФото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Вечером 10 декабря загорелся трехэтажный жилой дом в деревне Шпаньково под Гатчиной. Как сообщили "КП в Петербурге" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, на место направили и пожарных, и полицейских, и "скорую помощь".

- Установлено, что в двухкомнатной квартире в комнате на площади 10 квадратных метров горит обстановка. В результате разведки было принято решение об эвакуации жильцов дома, - уточнили в региональном управлении ведомства.

Всего по маршевой лестнице на улицу вывели 10 человек. И спустя около получаса огнеборцы справились с пожаром.

- Не забывайте, что включать в сеть можно только исправные электроприборы и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам. Следите, чтобы лампы не касались бумажных и тканевых абажуров, - говорят в МЧС.

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