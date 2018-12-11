2018-12-11T07:47:55+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербургских автомобилистов о гололеде на дорогах

Во вторник, 11 декабря, водителям стоит быть особенно осторожными
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает петербургских автомобилистов о гололеде на дорогах.МЧС предупреждает петербургских автомобилистов о гололеде на дорогах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мокрый снег, с небольшими оттепелями и ночными заморозками, которые в последние дни стали привычными для петербуржцев, привели к образованию ледяной корки на дорогах города. И Если ближе к центру наледь успевает стаивать, то на окраинах можно наткнуться на настоящий «каток». О том, что во вторник автомобилистам стоит быть особо осторожными, предупредило МЧС Петербурга.

- 11 декабря ожидается мокрый снег, а на дорогах - сильная гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на городской гидрометцентр.

И водителям и пешеходам стоит быть внимательнее. Первым – сбросить скорость и соблюдать дистанцию, помня об увеличенном тормозном пути и о том, что на проезжую часть может внезапно выбежать человек. А вторым – помнить, что в условиях плохой видимости из-за снега шофер не всегда может все заметить вовремя и переходить дорогу, даже по «зебре», лишь убедившись в том, что машины их пропускают.

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