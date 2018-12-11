2018-12-11T08:13:23+03:00
Происшествия

Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак»

Трагедия произошла во Всеволожском районе Ленобласти, совсем рядом с Петербургом
Петр КИБЕР
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Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак».Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гололед, снег, плохая видимость, превышение скорости – по какой-то из этих, или других причин произошло смертельное ДТП, случившееся в ночь на 11 декабря на пятом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

- Около 0:10 водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Кадиллак», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От лобового удара у «Мазды» смяло всю переднюю часть. 30-летняя девушка, которая была за рулем японской иномарки, погибла на месте еще до прибытия медиков.

Чуть больше повезло 36-летнему мужчине из «Кадиллака». Он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Токсовскую городскую больницу.

Пока точно неизвестно, по какой причине произошла трагедия. Сейчас установлением всех обстоятельств ДТП занимаются сотрудники дорожной полиции.

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