Ночью на трассе «Сортавала» погибла женщина на «Мазде» вылетевшая под «Кадиллак»
Гололед, снег, плохая видимость, превышение скорости – по какой-то из этих, или других причин произошло смертельное ДТП, случившееся в ночь на 11 декабря на пятом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.
- Около 0:10 водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Кадиллак», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
От лобового удара у «Мазды» смяло всю переднюю часть. 30-летняя девушка, которая была за рулем японской иномарки, погибла на месте еще до прибытия медиков.
Чуть больше повезло 36-летнему мужчине из «Кадиллака». Он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Токсовскую городскую больницу.
Пока точно неизвестно, по какой причине произошла трагедия. Сейчас установлением всех обстоятельств ДТП занимаются сотрудники дорожной полиции.