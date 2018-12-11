На автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу
И снова здравствуйте! Неизвестно какая по счету, а просто очередная коммунальная авария произошла в Петербурге. На этот раз нерукотворный фонтан с грязной водой образовался на Улице Зайцева в Кировском районе города.
- Прорвало трубу напротив дома номер 14, прямо у автобусной остановки, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Очевидцы в соцсетях пишут, что разлившаяся по всей проезжей части вода затопила всю улицу, из-за чего образовались пробки. А ограждение места прорыва заняло две полосы из трех. Теперь в сторону Краснопутиловской улицы можно проехать с большим трудом протискиваясь в «бутылочное горлышко» по очереди.
Другая неприятность состоит в том, что рядом с местом аварии находится школа и спешащим на уроки детям ничего не остается, как прыгать по лужам, стараясь не сильно промочить ноги.
Сейчас на месте ЧП уже работают коммунальные службы, но сроки устранения прорыва пока неизвестны.