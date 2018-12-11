2018-12-11T10:14:21+03:00
Происшествия

На автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу

Фонтан грязной воды распугал не только пассажиров, но и проезжавших мимо автомобилистов
Петр КИБЕР
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На автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_todayНа автобусной остановке на улице Зайцева прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today
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И снова здравствуйте! Неизвестно какая по счету, а просто очередная коммунальная авария произошла в Петербурге. На этот раз нерукотворный фонтан с грязной водой образовался на Улице Зайцева в Кировском районе города.

- Прорвало трубу напротив дома номер 14, прямо у автобусной остановки, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы в соцсетях пишут, что разлившаяся по всей проезжей части вода затопила всю улицу, из-за чего образовались пробки. А ограждение места прорыва заняло две полосы из трех. Теперь в сторону Краснопутиловской улицы можно проехать с большим трудом протискиваясь в «бутылочное горлышко» по очереди.

Другая неприятность состоит в том, что рядом с местом аварии находится школа и спешащим на уроки детям ничего не остается, как прыгать по лужам, стараясь не сильно промочить ноги.

Сейчас на месте ЧП уже работают коммунальные службы, но сроки устранения прорыва пока неизвестны.

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