2018-12-11T10:47:46+03:00
Общество

Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после неосторожного интервью в СМИ

В своем новом статусе чиновник успел пробыть всего неделю
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после интервью в СМИ. Фото: ГУП "ТЭК СПб"Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после интервью в СМИ. Фото: ГУП "ТЭК СПб"
Изменить размер текста:

Сотрудникам администрации Петербурга стоит быть сдержаннее в своих выражениях. И новым и старым чиновникам нужно следить за своими словами, иначе они могут повторить судьбу общественного советника Александра Беглова, которого уволили через неделю после назначения на должность.

- Глава города прекратил полномочия Игоря Забирана в связи с тем, что высказанная им в СМИ позиция, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Самое интересное, что в будущем Забиран должен был курировать вопросы теплоэнергокомплекса Петербурга, так как ранее работал и в «Ленэнерго» и главой дирекции заказчика комитета по энергетике и руководителем подрядчика «Теплосети», занимавшимся ремонтом коммуникаций.

Впрочем, отметится на новом месте советник Беглова не смог. Его интервью одному из городских СМИ, в котором Игорь Забиран раскритиковал «Водоканал» за грязную воду из под крана и высказал собственное мнение по поводу договоренностей города с «Газпромом» сильно не понравилось Смольному. Всего через шесть дней после общения с прессой чиновника уволили. Теперь заниматься энергетикой Петербурга, судя по всему, будет кто-то другой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму