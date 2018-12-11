2018-12-11T10:47:46+03:00
Общество

Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после неосторожного интервью в СМИ

В своем новом статусе чиновник успел пробыть всего неделю
Петр КИБЕР
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Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после интервью в СМИ. Фото: ГУП "ТЭК СПб"Беглов уволил своего советника Игоря Забирана после интервью в СМИ. Фото: ГУП "ТЭК СПб"
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Сотрудникам администрации Петербурга стоит быть сдержаннее в своих выражениях. И новым и старым чиновникам нужно следить за своими словами, иначе они могут повторить судьбу общественного советника Александра Беглова, которого уволили через неделю после назначения на должность.

- Глава города прекратил полномочия Игоря Забирана в связи с тем, что высказанная им в СМИ позиция, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Самое интересное, что в будущем Забиран должен был курировать вопросы теплоэнергокомплекса Петербурга, так как ранее работал и в «Ленэнерго» и главой дирекции заказчика комитета по энергетике и руководителем подрядчика «Теплосети», занимавшимся ремонтом коммуникаций.

Впрочем, отметится на новом месте советник Беглова не смог. Его интервью одному из городских СМИ, в котором Игорь Забиран раскритиковал «Водоканал» за грязную воду из под крана и высказал собственное мнение по поводу договоренностей города с «Газпромом» сильно не понравилось Смольному. Всего через шесть дней после общения с прессой чиновника уволили. Теперь заниматься энергетикой Петербурга, судя по всему, будет кто-то другой.

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