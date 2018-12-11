Петербургский депутат предложил новое место для памятника Цою

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-11T11:21:15+03:00

По мнению Дениса Четырбока, монумент в честь лидера группы «Кино» лучше всего бы смотрелся на улице Лени Голикова

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Только недавно Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на установки памятника Виктору Цою в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Маршала Жукова, но депутаты опять предложили поменять дислокацию будущего монумента.

- Жильцы близлежащих домов опасаются, что новая достопримечательность может стать не только местом паломничества фанатов Виктора Цоя, но пристанищем для шумных ночных компаний, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

Поэтому парламентарий, прислушавшись к народным массам, предложил поставить памятник там, где он никому не будет мешать – перед бывшим кинотеатром «Орбита» на улице Лени Голикова 29.

Правда пока сам кинотеатр стоит заброшенным почти 20 лет. До начала 2000 года здесь располагался ночной клуб «Тайфун», но потом арендаторы съехали, а здание начало разрушаться. Недавно петербургские депутаты обратились к губернатору с просьбой спасти «Орбиту». По планам к 2025 году здесь должны открыть подростковый досуговый центр.