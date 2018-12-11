2018-12-11T13:08:25+03:00
Происшествия

Гипермаркет «Карусель» на Маршала Блюхера эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В полицию позвонил неизвестный, который предупредил о минировании магазина
Петр КИБЕР
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Гипермаркет «Карусель» на Маршала Блюхера эвакуировали из-за сообщения о бомбе.Гипермаркет «Карусель» на Маршала Блюхера эвакуировали из-за сообщения о бомбе.Фото: "КП" Архив
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Неожиданно быстро закончилось посещение гипермаркета «Карусель», расположенного на проспекте Маршала Блюхера для покупателей, пришедших в магазин утром 11 декабря. И клиентов и персонал экстренно эвакуировали сотрудники полиции. Причиной для экстренных мер стал звонок о минировании здания.

- Спецслужбы перекрыли все проезды вокруг. Объезжайте, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

По предварительной информации, все произошло около 10 часов утра во вторник. В полицию позвонил неизвестный человек, который сообщил, что в скором времени в гипермаркете может произойти взрыв.

Несмотря на то, что обычно подобные звонки оказываются ложными, экстренные службы провели эвакуацию магазина и проверили все помещения. Чуть позднее стало известно, что ничего опасного найдено не было и примерно через полтора часа всем сотрудникам и особо терпеливым покупателям позволили вернуться назад.

Сейчас стражи порядка занимаются поисками телефонного террориста.

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