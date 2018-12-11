Активиста, выпустившего в ЗакСе Петербурга крыс, оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-11T13:51:07+03:00

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Невинная шалость, или же политическая акция – сегодня, 11 декабря Октябрьский суд Петербурга решал какое наказание вынести активисту Илье Мохова, который 14 ноября принес в Законодательное собрание коробку с крысами и выпустил грызунов бегать по коридорам.

- Мохову назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Надо сказать, что активиста признали виновного в нарушении «порядка проведения массовых мероприятий», которым, судя по всему, признали заседание ЗакСа. При этом судья выбрал минимальное наказание, ведь закон предусматривает вилку штрафа от 10 до 25 тысяч рублей.

Что касается самой акции, то с ее помощью активист пытался привлечь внимание к проблемам муниципального образования «Черная речка», где у местных жителей приключились трудности в общении с депутатами.