2018-12-12T11:23:18+03:00
Общество

Активиста, выпустившего в ЗакСе Петербурга крыс, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Акция должны была привлечь внимание к проблемам округа «Черная речка», но окончилась ничем
Петр КИБЕР
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Активиста, выпустившего в ЗакСе Петербурга крыс, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: Телеграмм-канал "Протестный Петербург"Активиста, выпустившего в ЗакСе Петербурга крыс, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: Телеграмм-канал "Протестный Петербург"
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Невинная шалость, или же политическая акция – сегодня, 11 декабря Октябрьский суд Петербурга решал какое наказание вынести активисту, который 14 ноября принес в Законодательное собрание коробку с крысами и выпустил грызунов бегать по коридорам.

- Илье Мохову назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Надо сказать, что активиста признали виновным в нарушении «порядка проведения массовых мероприятий», которым, судя по всему, признали заседание петербургского ЗакСа. При этом судья выбрал минимальное наказание, ведь закон предусматривает вилку штрафа от 10 до 25 тысяч рублей.

Что касается самой акции, то с ее помощью активист пытался привлечь внимание к проблемам муниципального образования «Черная речка», где у местных жителей приключились трудности в общении с депутатами.

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