2018-12-11T17:07:38+03:00
Дом. Семья

Опубликован список адресов елочных базаров 2018 в Санкт-Петербурге

Елочные базары откроются в Петербурге с 20 декабря 2018 года
Лилия КОЗЛОВА
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Где и когда купить елку к Новому году в ПетербургеГде и когда купить елку к Новому году в ПетербургеФото: Андрей ШАХОВ
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Совсем скоро практически на каждом углу в Петербурге откроются елочные базары 2018. Жители города поспешат, чтобы приобрести самую пушистую и душистую живу елку, которая станет главным украшением каждого дома.

- В этом году елочные базары откроются по 39 адресам. Продажа елок организована в городе и будет осуществляться предпринимателями, которые заключили договоры на сезонную торговлю, - сообщает комитет имущественных отношений Петербурга.

Больше всего ярмарок откроется в Красногвардейском районе. Здесь елки будут продаваться по десяти адресам. Жителям центра Северной столицы придется отправиться в Адмиралтейский район к Старо-Петергофскому проспекту 50, на пересечение канала Грибоедова и Садовой, а также к дому 91 на площадь Тургенева. Всего по одной ярмарке будет работать в Кронштадтском районе возле дома 12А по улице Карла Маркса и у дома 121 по Краснопутиловской улице в Московском районе.

Также елочные ярмарки откроются в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красносельском, Приморском и Пушкинском районах. Как только базары заработают, стоит поспешить, чтобы аромат живой ели наполнил дом новогодним настроением.

Елочные базары 2018 в Санкт-Петербурге: где купить елку на Новый год

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