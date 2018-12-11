2018-12-11T15:26:22+03:00
Спорт

Артем Дзюба улетел в теплые края

Форварда «Зенита» с вещами заметили в петербургском аэропорту Пулково
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба улетел в теплые края. Фото: picomico.com/veronika_sergeevna987Артем Дзюба улетел в теплые края. Фото: picomico.com/veronika_sergeevna987
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Футбольный сезон-2018 для «Зенита» еще не закончился – в четверг, 13 декабря петербуржцам предстоит последняя игра группового этапа Лиги Европы против пражской «Славии». Но проводить ее сине-бело-голубые будут без Артема Дзюбы. Нападающий улетел отдыхать в теплые края

- Держат путь на Мали! Удачного отдыха, Тёма, - сообщают пользователи в соцсетях.

Впрочем, в комментариях поклонники футболиста предположили, что Дзюба отправился отдыхать все же на экзотический остров Бали, а не в страдающую от гражданской войны африканскую страну Мали.

Позднее форварда «Зенита» сфотографировали уже и одном из столичных аэропортов, откуда он, после пересадки, отправился на отдых. В самом клубе пока ничего не подтверждают, однако неофициально стало известно, что главный тренер команды Сергей Семак не стал оставлять травмированного игрока на базе и дал ему досрочный отпуск.

Впрочем, и без этого было понятно, что в Чехии, на игру против «Славии» Дзюба в составе «Зенита» не выйдет. Сине-бело-голубые уже обеспечили себе первое место в группе и путевку в следующий этап Лиги Европы, поэтому на поле может появиться экспериментальный состав команды.

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