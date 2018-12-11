Труп с обглоданным лицом нашли в подвале в Купчино

11 Дек. 15:39 2018-12-11T15:39:33+03:00

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В подвале одного из домов на Белградской улице во Фрунзенском районе Петербурга нашли труп неизвестного мужчины. Помимо того, что непонятно, откуда там взялось тело, так еще оно оказалось обглоданным какими-то животными.

- 10 декабря 2018 года в полицию позвонила испуганная женщина, которая сообщила о неприятной находке в подвале дома № 26-5В по Белградской улице, - пишут «Невские Новости».

От чего именно скончался мужчина, пока не сообщается. На вид умерший человек был бомжом лет 45-50. Рост его около 165-170 сантиметров, одет он в белую кофту, черные штаны и коричневые ботинки. Голова с седыми волосами до плеч сильно пострадала. Лицо мужчины было обглодано какими-то животными. Другие части тела тоже успели уже сильно разложиться.

Вполне вероятно, что мужчина забрался в подвал, чтобы согреться и через какое-то время скончался. По всей видимости, после его смерти обгладывать его тело начали крысы, которые там обитают.