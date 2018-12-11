СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-11T16:02:59+03:00

На перекрестке Парашютной улицы и дороги в Каменку в ДТП попала машина скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, автомобиль ехал на вызов с мигалками но без сирены

Изменить размер текста: A A

Машина скорой помощи попала в неприятное ДТП на перекрестке Парашютной улицы и дороги в Каменку. Автомобиль частной клиники, ехавший по словам очевидцев с мигалками но без звукового сигнала, протаранил встречный «Хендай Солярис».

- Авария произошла около 14:00 11 декабря в Приморском районе Петербурга. На данный момент информации о пострадавших не поступало, в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной инспекции, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» в отделе пропаганды ГИБДД.

По словам представителей полиции, если бы при столкновении были погибшие или раненые, то об этом стало бы известно сразу.

Впрочем, этот перекресток давно имеет дурную славу среди водителей, так как здесь регулярно происходят разной степени тяжести аварии. И если в данном случае обошлось без серьезных последствий, то лишь по счастливой случайности.