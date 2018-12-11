Троллейбус № 37 будет работать в новогоднюю ночь в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-11T16:04:23+03:00

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Новогодняя ночь – это время, когда весь Петербург не спит. Все жители города встретят вступление в 2019 год под бой курантов, будут праздновать дома, кто-то отправится в гости, в центр на народные гуляния. Разъезжать в такую ночь на собственном автомобиле вряд ли кто-то захочет, а пользоваться такси не всем по карману. Однако город заранее подумал об этом и выведет трамвай на маршрут в новогоднюю и рождественскую ночь.

- Специально для пассажиров троллейбус № 37 от станции метро «Проспект Ветеранов» до улицы Пионерстроя с полуночи и до шести часов утра 1 и 7 января выйдет на рейс, - сообщает петербургский ГУП «Горэлектротранс».

Пассажирский транспорт, который соединит Кировский и Красносельский районы будет ходить с интервалом в 30 минут. Этот же маршрут будет доступен в ночь на Пасху, с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, День города и Алые паруса. Поэтому, петербуржцам не стоит переживать за транспорт, а лучше расслабиться и наслаждаться праздниками.