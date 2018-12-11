2018-12-11T17:19:12+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор разбирается с отравлением учащихся школы в Петербурге

Сразу 16 школьников пожаловались на плохое самочувствие. Некоторые отправились в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор разбирается с отравлением учащихся школы в Петербурге Фото: архив "КП"Роспотребнадзор разбирается с отравлением учащихся школы в Петербурге Фото: архив "КП"
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Петербургский Роспотребнадзор во вторник, 11 декабря, начал проверку в связи с поступившей информацией об экстренных вызовах скорой помощи в школу № 270 в Красносельском районе города. Сообщается, что сразу шестнадцать учеников пожаловались на сильное недомогание. Вполне возможно, что дети чем-то отравились.

- Есть вероятность, что ученики отравились хлором, так как перед тем как начались жалобы, они плавали в бассейне во время урока физкультуры, - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники надзорной службы вместе с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» незамедлительно выехали по адресу: дом 29 по улице Освобождения, где находится школа, и начали проверку. Специалисты взяли пробы воды и воздуха в помещениях учебного заведения и бассейна. Управление полностью взяло под свой контроль данный инцидент и после того, как все анализы будут готовы, сообщат об их результатах.

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