Роспотребнадзор разбирается с отравлением учащихся школы в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-11T17:19:12+03:00

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Петербургский Роспотребнадзор во вторник, 11 декабря, начал проверку в связи с поступившей информацией об экстренных вызовах скорой помощи в школу № 270 в Красносельском районе города. Сообщается, что сразу шестнадцать учеников пожаловались на сильное недомогание. Вполне возможно, что дети чем-то отравились.

- Есть вероятность, что ученики отравились хлором, так как перед тем как начались жалобы, они плавали в бассейне во время урока физкультуры, - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники надзорной службы вместе с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» незамедлительно выехали по адресу: дом 29 по улице Освобождения, где находится школа, и начали проверку. Специалисты взяли пробы воды и воздуха в помещениях учебного заведения и бассейна. Управление полностью взяло под свой контроль данный инцидент и после того, как все анализы будут готовы, сообщат об их результатах.