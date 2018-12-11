2018-12-11T17:53:17+03:00
Происшествия

Суд решит судьбу петербуржца, пытавшегося заработать миллионы на контрафактных учебниках

Более 140 тысяч книг, прописей и тетрадей для школьников начальных классов были изъяты в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Уголовное дело о контрафактных учебниках для начальной школы направлено в судУголовное дело о контрафактных учебниках для начальной школы направлено в судФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура Выборгского района направила в суд заключительное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего петербуржца, директора одной из фирм. Мужчина, подсуетившись, распечатал огромное количество учебных пособий, нарушив авторские права их создателей и издания.

- В конце августа 2018 года полиция Выборгского района Петербурга устроила обыск в помещениях ООО «Профпринт», которые находятся в поселке Парголово. В результате правоохранители изъяли контрафактных учебников, прописей и тетрадей для учеников начальной школы 1-4 классов, - сообщает прокуратура Северной столицы.

По версии следствия, сотрудники компании, где 56-летний мужчина был директором, не знали о том, что они незаконно печатают учебные пособия, которые принадлежат АО «Издательство «Просвещения». Всего было произведено 140 тысяч экземпляров, которые причинили ущерб правообладателю на сумму более 12,5 миллионов рублей, которые, по всей видимости, надеялся заработать петербуржец.

На данный момент мужчина дал подписку о невыезде и ожидает судебных разбирательств.

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