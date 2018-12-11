2018-12-11T19:09:25+03:00
Происшествия

Девушка на красной иномарке сбила женщину в Петербурге

Свидетели аварии говорят, что водитель находится в шоковом состоянии [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка за рулем "Хендай Солярис" сбила женщину в ПетербургеДевушка за рулем "Хендай Солярис" сбила женщину в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная авария произошла в Петроградском районе Петербурга примерно в половине шестого вечера во вторник, 11 декабря. На Т-образном перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Рентгена красная инормарка «Хендай Солярис» сбила женщину, на вид которой лет 50.

В распоряжении редакции «КП» появились видео с места происшествия. На одном из них сотрудники скорой помощи осматривают лежащую на асфальте женщину. По всей видимости, пострадавшая от удара потеряла сознание, так как лежит неподвижно и никак не реагирует на собравшихся вокруг нее людей. По разговорам понятно, что женщина еще жива.

В Санкт-Петербурге женщина на Hyundai сбила пенсионерку на "зебре" на углу Каменоостровского и Рентгена.

- Похоже, что девушка, которая сбила пешехода, в шоковом состоянии, - сообщает свидетель.

Действительно, виновница ДТП на видео выглядит нервной и взволнованной. Впрочем, это и не удивительно, ведь это именно она сбила женщину, которая находится без сознания.

При этом водитель отрицает, что авария произошла на пешеходном переходе, хотя очевидцы свидетельствуют об обратном. Но с этим уже разберутся сотрудники дорожной полиции, которые сейчас работают на месте ДТП.

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