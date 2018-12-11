2018-12-11T18:30:49+03:00
Общество

Александр Дрозденко: «Администрация Ленинградской области готова стать дольщиком»

В это случае расчет с застройщиками будет проходить не деньгами, а объемами работ
Степан СТЕПАНОВ
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Администрация Ленинградской области станет дольщиком.Администрация Ленинградской области станет дольщиком.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ленинградская область продолжает разрабатывать комплекс мер для решения вопросов с проблемными стройками в регионе. Администрация привлекла к этому уже и компании-доноры, а также предложила передать для достройки региональной структуре объекты, свободные от кредитных обязательств.

В итоге администрация Ленинградской области заявила, что теперь еще и планирует выкупать свободные квартиры в проблемных долгостроях для их скорейшего завершения. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в ближайшее время разработать механизм такого выкупа с оплатой объемами строительных работ по достройке жилых домов через структуру, подконтрольную администрации.

- Мы готовы стать дольщиками в долгостроях, только расчет с застройщиками будет проходить не деньгами, а объемами работ: дома достроим, сети подведем, благоустройство сделаем, - объяснил Александр Дрозденко. - При этом стройка объекта будет идти полностью под нашим контролем.

Такое решение вполне может стать альтернативой стандартного пути завершения проблемных объектов через банкротство застройщиков и создание ЖСК. Возможным приобретателей квадратных метров, свободных от обязательств, может стать ЛеноблАИЖК.

КОНКРЕТНО

В 2018 году в Ленинградской области в эксплуатацию были введены несколько проблемных объектов для 3500 человек. Это ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Олимп» во Всеволожске, ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖК «Три Кита» в Мурино, сейчас завершаются работы в ЖК «Карат» в Кингисеппе, близок ввод в эксплуатацию дома ЖСК «НовоДевяткино», проблемный дом в Лаголово. Достраиваются ЖК «Ванино» в Низино, ЖК «Яблоневый сад» в Верево, ЖСК «Охтинский» и другие.

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