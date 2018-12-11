2018-12-11T19:05:57+03:00
Происшествия

После падения парня в яму с кипятком в Колпино возбуждено уголовное дело

23-летний местный житель месяц назад серьезно обварился, свалившись в промоину
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитете возбудил уголовное дело после падения парня в кипяток в КолпиноСледственный комитете возбудил уголовное дело после падения парня в кипяток в КолпиноФото: СОЦСЕТИ
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Виновные в том, что 23-летний петербуржец упал в кипяток и получил серьезные ожоги, могут быть наказаны. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, основываясь на материалы, предоставленные Колпинской прокуратурой.

- Инцидент произошел 3 ноября 2018 года. Местный житель на пересечении улицы Октябрьской и Ижорского батальона шел по дороге, которая была вся в луже. Вокруг не было никаких ограждений и молодой человек, совершенно не подозревая об опасности, упал в промоину с кипятком, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

Оказалось, что кипящая лужа образовалась на дороге в результате коммунальной аварии. Свалившись в горячую воду, 23-летний парень получил серьезные термические ожоги, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Следствие считает, что вина в этом происшествии, скорее всего, лежит на ГУП «ТЭК СПб», работники которого не огородили место аварии.

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