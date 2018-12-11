2018-12-11T19:05:21+03:00
Общество

В Петербурге установили 57 «лежачих полицейских»

Искусственные дорожные неровности появились на нерегулируемых пешеходных переходах
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге установили 57 «лежачих полицейских»В Петербурге установили 57 «лежачих полицейских»Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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В Петербурге завершились работы по установке 57 новых «лежачих полицейских». Специальные дорожные неровности, которые должны заставить водителей снижать скорость, появились сразу в нескольких районах города.

- «Лежачие полицейские» появились в Курортном, Фрунзенском, Василеостровском, Пушкинском и других районах. Также они появились вблизи образовательных учебных заведений, - говорится на сайте Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

Специальные искусственные неровности устанавливаются для того, чтобы снизить скорость потока движения, тем самым повысить безопасность. Кроме того, с каждой стороны дороги вблизи «лежачих полицейских» монтируются предупредительные знаки для водителей, на которых указана допустимая скорость.

Вообще, в тех местах, где установлены «лежачие полицейские», как правило, снижается количество ДТП. При этом водители становятся более внимательны к пешеходам.

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