Погода в Ленобласти 12 декабря: туман, снег и гололед

11 Дек. 20:14 2018-12-11T20:14:53+03:00

Температура воздуха будет колебаться от одного до шести градусов мороза

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В среду, 12 ноября, ночью и рано утром на Ленинградскую область опустится туман. В сочетании с гололедам, который покроет дороги, хоть и красивое погодное явление, станет потенциально опасным для водителей и пешеходов.

- В среду небо будет облачным, ночью в большинстве районах 47-го региона выпадет снег. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от одного до шести градусов мороза. Из-за этого на трассах образуется гололедица, - сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти.

В связи с погодными условиями, спасатели предупреждают водителей о том, что повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Туман будет застилать дорогу, затрудняя видимость.

Гололед на дорогах останется и 13, и 14 декабря. Внимательность на дорогах надо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Очень часто, что заледеневший асфальт прячется под снегом. Поэтому, лучше не бегать по тротуарам и лестницам. Будет не очень приятно встречать Новый год с переломом или растяжением.