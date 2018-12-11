2018-12-11T20:37:48+03:00
Общество

«Дылда» и Беглов перекроют движение в Петербурге

Съемки художественного фильма пройдут с 13 по 16 декабря в Адмиралтейском районе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
«Дылда» и Беглов перекроют движение в Петербурге«Дылда» и Беглов перекроют движение в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С четверга, 13 декабря, и до конца недели, 16 декабря, автомобилистам Петербурга придется внимательнее продумывать свои маршруты. Из-за съемок художественного фильма «Дылда» часть улиц в Адмиралтейском районе города будет перекрыта.

- С 6:00 14 декабря до 9:00 16 декабря в связи с проведением ЗАО «Твин Медиа» съемок движение транспорта будет закрыто по четной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина до Гривцова, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. – Также будет перекрыта четная сторона канала от Казначейской улицы до Столярного переулка.

Кроме того, в связи с проведением торжественного приема в Северной столице представительства Министерства иностранных дел России, которое проводит временно исполняющий обязанности градоначальника города Александр Беглов, также будет ограничение движения. Запрещено будет ездить по Замковой и Кленовой улицам от Инженерной улицы. Действовать они будут с 15:00 14 декабря до 7:00 15 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По ЖК «Маршал» получены положительные заключения
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму