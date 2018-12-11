«Дылда» и Беглов перекроют движение в Петербурге

11 Дек. 20:37 2018-12-11T20:37:48+03:00

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С четверга, 13 декабря, и до конца недели, 16 декабря, автомобилистам Петербурга придется внимательнее продумывать свои маршруты. Из-за съемок художественного фильма «Дылда» часть улиц в Адмиралтейском районе города будет перекрыта.

- С 6:00 14 декабря до 9:00 16 декабря в связи с проведением ЗАО «Твин Медиа» съемок движение транспорта будет закрыто по четной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина до Гривцова, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. – Также будет перекрыта четная сторона канала от Казначейской улицы до Столярного переулка.

Кроме того, в связи с проведением торжественного приема в Северной столице представительства Министерства иностранных дел России, которое проводит временно исполняющий обязанности градоначальника города Александр Беглов, также будет ограничение движения. Запрещено будет ездить по Замковой и Кленовой улицам от Инженерной улицы. Действовать они будут с 15:00 14 декабря до 7:00 15 декабря.