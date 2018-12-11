2018-12-11T21:11:35+03:00
Происшествия

На Невском задержали мужчину, подозреваемого в «ювелирных» кражах

Ранее судимого парня поймали благодаря камерам видеонаблюдения
Лилия КОЗЛОВА
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На Невском задержали мужчину, подозреваемого в кражах в ювелирных магазинах Фото: предоставлено пресс-службой ФГКУ "УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО"На Невском задержали мужчину, подозреваемого в кражах в ювелирных магазинах Фото: предоставлено пресс-службой ФГКУ "УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО"
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В Центральном районе Петербурга 10 декабря благодаря бдительным продавцам ювелирного магазина задержали мужчину, который подозревается в серии краж. Сотрудники торгового зала увидели подозрительного парня, который ошивался между стеллажами, и забили тревогу.

- 10 декабря персонал ювелирного магазина, который находится в доме 100 по Невскому проспекту, заметили в торговом зале мужчину. Человек этот был очень схож по приметам с вором, разыскиваемым полицией. Один из сотрудников сразу же обратился в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Заметив что-то неладное, подозрительный тип поспешил покинуть магазин, но в тот момент, когда он хотел пересечь дорогу, его остановил наряд вневедомственной охраны. Парня отвели в 28 отдел полиции, а там уже началась проверка. Задержанным оказался 28-летний мужчина из Казани. Ранее у него уже была судимость.

Оказывается, человек с похожей внешностью, в течение года совершил серию краж в ювелирных магазинах. Мужчина воровал не только кольца, серьги, цепочки и подвески, но и служебные электронные устройства. Приметы подозреваемого были известны благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину в момент краж. Является ли задержанный тем самым вором, выяснит полиция.

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