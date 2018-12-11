2018-12-11T21:33:14+03:00
Происшествия

Ревнивец похитил бывшую возлюбленную за отказ в отношениях в Петербурге

В ходе следствия женщина меняла свои показания, пытаясь защитить неудачливого ухажера
Лилия КОЗЛОВА
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Ревнивец похитил бывшую возлюбленную за отказ в отношениях в Петербурге Фото: архив "КП"Ревнивец похитил бывшую возлюбленную за отказ в отношениях в Петербурге Фото: архив "КП"
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Ленинградский районный суд примет решение о наказании двоих мужчин, которые похитили женщину. Интересно, что после всего этого похищенная женщина даже пыталась ввести в заблуждение следствие, чтобы помочь обвиняемым, которые оказались ее знакомыми. По-сути, это история несчастной любви, которая превратилась в уголовное дело.

- Один из обвиняемых, после того, как его бывшая возлюбленная в очередной раз отказала ему возобновить романтические отношения, воспылал ненавистью к ней и решил все взять в свои руки. Точнее, забрать женщину себе силой. Сговорившись со своим приятелем, они решили совершить похищение, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В июле 2018 года мужчины были готовы совершить свой замысел. Они приехали на машине к дому возлюбленной одно из обвиняемых и стали поджидать. Когда женщина вышла на улицу, они ее схватили, посадили в машину и избили, чтобы вела себя тихо. Тронувшись на автомобиле с места похищения, мужчины надеялись продолжить свой путь с «добычей», однако их остановили сотрудники ГИБДД. Они то и спасли заложницу.

На удивление, похищенная женщина, видимо, сжалилась над своим экс-сожителем и решила ему помочь избежать тюрьмы. Во время предварительного следствия она поменяла свои показания. Тем не менее, это не помогло. Совокупность собранных по делу доказательств позволила следствию сделать другой вывод.

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