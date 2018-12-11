Активисты выйдут на референдум в защиту Парка на Смоленке

11 Дек. 21:51 2018-12-11T21:51:11+03:00

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Вопрос парка на Смоленке в Петербурге остро стоит уже не первый год. Активисты выступают за защиты зеленой зоны, требуют прекратить застройку берегов одноименной реки. В ближайшее воскресение, 16 декабря, защитники собираются выйти на референдум и еще раз заявить о проблеме.

- Вчера, 10 декабря, состоялось заседание оргкомитета инициативной группы общегородского референдума в защиту Парка на Смоленке, на которой подтвердилась ранее анонсированная дата референдума. На данный момент мы обработали все 638 заявок от желающих войти в инициативную группу, - написано в паблике «Парк на Смоленке» в «ВКонтакте».

На встрече, возможно, будут присутствовать депутаты городского парламента. Отмечается, что инициативная группа заявителей референдума должна насчитывать не менее 300 человек, но уже подано значительно больше заявок от желающих принять участие в нем.

В оргкомитет инициативной группы, неравнодушных к парку вошли сообщество в соцсети «Парк на Смоленке», движения «Защитим остров Васильевский» и «Красивый Петербурга», а также политические фракции КПРФ, ЛДПР, «Партия роста» и «Партия перемен».