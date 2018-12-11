Прокуратура и Следственный комитет Петербурга проверяют отравление учеников в школьном бассейне
Сразу несколько учеников школы №270 Красносельского района Петербурга вдруг пожаловались на плохое самочувствие. С подозрением на отравление хлором после плавания в бассейне на уроке физкультуры их отвезли в больницу.
Прокуратура Красносельского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку в связи с информацией в СМИ о возможном отравлении учеников школы №270, - говорится в официальном сообщении пресс-службы городской прокуратуры.
Тем временем в Следственном комитете рассказали о доследственной проверки по факту госпитализирования девяти школьников с признаками отравления.
По результатам доследственной и прокурорской проверки будет принято соответствующее решение.