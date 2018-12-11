2018-12-11T22:39:21+03:00
Происшествия

Прокуратура и Следственный комитет Петербурга проверяют отравление учеников в школьном бассейне

Девять школьников попали в больницу
Елена МОЛОДКИНА
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Школьники плавали в бассейне на уроке физкультуры. Фото: Архив "КП"Школьники плавали в бассейне на уроке физкультуры. Фото: Архив "КП"
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Сразу несколько учеников школы №270 Красносельского района Петербурга вдруг пожаловались на плохое самочувствие. С подозрением на отравление хлором после плавания в бассейне на уроке физкультуры их отвезли в больницу.

Прокуратура Красносельского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку в связи с информацией в СМИ о возможном отравлении учеников школы №270, - говорится в официальном сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

Тем временем в Следственном комитете рассказали о доследственной проверки по факту госпитализирования девяти школьников с признаками отравления.

По результатам доследственной и прокурорской проверки будет принято соответствующее решение.

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