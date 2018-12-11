2018-12-11T23:04:17+03:00
Общество

Здания казарм лейб-гвардии Преображенского полка стали памятниками регионального значения

Статус обрели пять построек
Елена МОЛОДКИНА
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Третий офицерский корпус. Фото: Пресс-служба КГИОПТретий офицерский корпус. Фото: Пресс-служба КГИОП
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Распоряжение о включении зданий в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Всего памятниками признали пять казарм. Это "Третий офицерский корпус", "Флигель при третьем офицерском корпусе", "9-я солдатская казарма", "10-я и 11-я солдатские казармы", "Флигель для музыкантови мастеровых Саперного батальона". Все здания находятся на улице Радищева в Санкт-Петербурге.

- Эти постройки - неотъемлемые элементы ансамбля Преображенского полка. Они представляют ценность с точки зрения типологии и стилистики. Решенные в стиле классицизма, они включены в уличный фронт застройки улицы Радищева, относятся к разным типам построек военного ведомства, - говорится в сообщении Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

К слову, деревянные казармы Преображенского полка были заменены каменными еще в конце XVIII века. С тех пор не раз перестраивались, и к концу XIX века их преобразовали в единое протяженное здание корпуса солдатских казарм.

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